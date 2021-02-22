Ереван и Москва решают вопрос передислокации части 102-й российской военной базы на восточную границу Армении с Азербайджаном

Ереван
и Москва прорабатывают вопрос о возможности передислокации определенного воинского формирования 102-й российской военной базы на восток Армении
Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян в интервью РИА Новости отметил, что Ереван
заинтересован в расширении и наращивании потенциала 102-й российской военной базы в Гюмри, этот вопрос всегда стоял на повестке дня. База в полном составе входит в Объединенную группировку войск (сил) вооруженных сил Армении и России, и расширение возможностей базы значит наращивание потенциала совместной группировки, считает министр.
При этом Арутюнян считает, что нет необходимости во второй российской военной базе в Армении.