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Ереван и Москва решают вопрос передислокации части 102-й российской военной базы на восточную границу Армении с Азербайджаном

 Ереван и Москва решают вопрос передислокации части 102-й российской военной базы на восток Армении
Ереван и Москва прорабатывают вопрос о возможности передислокации определенного воинского формирования 102-й российской военной базы на восток Армении

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян в интервью РИА Новости отметил, что Ереван заинтересован в расширении и наращивании потенциала 102-й российской военной базы в Гюмри, этот вопрос всегда стоял на повестке дня. База в полном составе входит в Объединенную группировку войск (сил) вооруженных сил Армении и России, и расширение возможностей базы значит наращивание потенциала совместной группировки, считает министр.

При этом Арутюнян считает, что нет необходимости во второй российской военной базе в Армении.


  Источник:FMG NEWS

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