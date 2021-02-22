 В Армении проводят полным ходом перевооружения | Вагаршак Арутюнян

В Армении проводят перевооружения: акцент на развитие систем управления, разведки, РЭБ, ПВО и беспилотной авиации, ракетных войск и артиллерии



В Армении уже полным ходом проводится военная реформа, в нее вовлечены российские специалисты, отметил глава Минобороны Армении Вагаршак Арутюнян в интервью РИА Новости. Будут пересмотрены вопросы:



▫️Оптимизации боевого и численного состава с учетом задач по предназначению.

▫️Избирательного перевооружения на новые комплексы и системы вооружения и военной техники по приоритетным направлениям.

▫️Сохранения кадрового потенциала, повышения уровня укомплектованности должностей офицерами, госслужащими и военнослужащими по контракту.

▫️По итогам совместной работы с делегацией министерства обороны России выработаны рекомендации по дальнейшим действиям и мероприятиям.