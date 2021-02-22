 Большое интервью Министра Обороны Армении Вагаршака Арутюняна

Глава Минобороны Армении Вагаршак Арутюнян дал большое интервью РИА Новости:
????Армения
является единственной страной, где находятся российские пограничники помимо России.
????После войны на российских пограничников возложены дополнительные функции по обеспечению безопасности и охраны границы Армении с Азербайджаном.
????Вопрос расширения и усиления российской военной базы на повестке дня.
????Открытие второй базы не планируется, но рассматривается возможность передислокации какого-либо воинского формирования из состава 102-ой базы на восточное направление Армении.
????Ереван
проводит реформу армии, оптимизирует численный состав армии, переходит на новые системы вооружения и военной техники.
????В Армении могут запустить армяно-российское производство оружия.
????Армяно-российская совместная группировка войск продолжит функционировать в рамках договора.
????Совместные учения ВС Армении и России проводятся ежегодно согласно утвержденным планам, кроме того Ереван
всегда представлен на Армейских международных играх.
????Безопасность населения Арцаха должна обеспечиваться Армией обороны, но Армения
по-прежнему остается гарантом безопасности.
????Благодаря российским миротворцам удалось добиться прекращения огня и предотвратить гуманитарную катастрофу.
????Армения
обеспечит соблюдение требований по безопасности транспортного сообщения между Азербайджаном и Нахичеванем, а контроль за транспортным сообщением возложен на органы Пограничной службы ФСБ России.
????Армения
будет участвовать в миротворческих миссиях в зарубежных странах, в том числе в гуманитарной миссии в Сирии.