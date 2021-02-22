«Спартак» — «Сочи»: шанс для красно-белых

23 февраля московский «Спартак» в матче регулярного Чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги примет у себя дома ХК «Сочи».

Фото: Олег Бухарев

Ясно, что сочинцам предстоящий матч с точки зрения результата уже не важен. Зато для столичного клуба он будет на вес золота. Борьба за последнюю путёвку в плей-офф от Запада идёт нешуточная.

Олег Знарок просто не может позволить себе обойтись без весеннего хоккея. Поэтому «спартаковцы» и устраивают такие «камбэки», как это было недавно в Казани. Тогда красно-белые «горели» 0:2 ещё к середине третьего периода, и сумели обыграть «Ак Барс» в овертайме (3:2). Ну а для гостей эта встреча будет из разряда – а вдруг получится? Взяли ли же сочинцы одно очко в Екатеринбурге перед этой встречей.

Фото: Олег Бухарев

Прогноз – 4:2.

Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига-2020/2021. Регулярный чемпионат.

«Спартак» Москва – «Сочи» Сочи

23 февраля 2021 года. Москва. МСК «ЦСКА Арена». 17.00

Текст Антон Буялов.

Фото Олег Бухарев.

22.02.2021 г.