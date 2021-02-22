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«Спартак» — «Сочи»: шанс для красно-белых

  • 22.02.2021, 11:08,
  • Спорт
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23 февраля московский «Спартак» в матче регулярного Чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги примет у себя дома ХК «Сочи».



ХК Спартак. Сергей Широков
Фото: Олег Бухарев




Ясно, что сочинцам предстоящий матч с точки зрения результата уже не важен. Зато для столичного клуба он будет на вес золота. Борьба за последнюю путёвку в плей-офф от Запада идёт нешуточная.





Олег Знарок просто не может позволить себе обойтись без весеннего хоккея. Поэтому «спартаковцы» и устраивают такие «камбэки», как это было недавно в Казани. Тогда красно-белые «горели» 0:2 ещё к середине третьего периода, и сумели обыграть «Ак Барс» в овертайме (3:2). Ну а для гостей эта встреча будет из разряда – а вдруг получится? Взяли ли же сочинцы одно очко в Екатеринбурге перед этой встречей.





ХК Сочи. Евгений Ставровский
Фото: Олег Бухарев




Прогноз – 4:2.





Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига-2020/2021. Регулярный чемпионат.





«Спартак» Москва – «Сочи» Сочи




23 февраля 2021 года. Москва. МСК «ЦСКА Арена». 17.00              



Текст Антон Буялов.


Фото Олег Бухарев.


22.02.2021 г.





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