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«Динамо» — «Автомобилист»: к плей-офф во всеоружии

  • 22.02.2021, 10:57,
  • Спорт
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

23 февраля московское «Динамо» в «регулярке» Континентальной Хоккейной Лиги примет в Петровском парке екатеринбургский «Автомобилист».





Андрей Скопинцев и Владимир Крикунов. ХК Динамо
Фото: Олег Бухарев




«Динамо» подходит к главным матчам сезона в отличной форме. С выездного турне подопечные Владимира Крикунова привезли четыре победы в пяти матчах. И борьба с ярославским «Локомотивом» за третью строчку на Западе идёт нешуточная.





«Динамо» - «Автомобилист»: к плей-офф во всеоружии
Фото Иван Косарев




«Автомобилист» же может занять место с 6 по 8 на Востоке, но команда Билла Питерса очень опасна для любого соперника. Вот и в Москве уральцы собираются громко заявить о себе. И нас ждёт интересный и результативный хоккей.





Прогноз – 4:3.





Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига-2020/2021. Регулярный чемпионат.





«Динамо» Москва – «Барыс» Нур-Султан Казахстан 





23 февраля 2021 года. Москва. «ВТБ Арена». 17.00.                            





Текст Антон Буялов.


Фото Олег Бухарев, Иван Косарев.


22.02.2021 г.





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