«Динамо» — «Автомобилист»: к плей-офф во всеоружии

23 февраля московское «Динамо» в «регулярке» Континентальной Хоккейной Лиги примет в Петровском парке екатеринбургский «Автомобилист».

Фото: Олег Бухарев

«Динамо» подходит к главным матчам сезона в отличной форме. С выездного турне подопечные Владимира Крикунова привезли четыре победы в пяти матчах. И борьба с ярославским «Локомотивом» за третью строчку на Западе идёт нешуточная.

Фото Иван Косарев

«Автомобилист» же может занять место с 6 по 8 на Востоке, но команда Билла Питерса очень опасна для любого соперника. Вот и в Москве уральцы собираются громко заявить о себе. И нас ждёт интересный и результативный хоккей.

Прогноз – 4:3.

Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига-2020/2021. Регулярный чемпионат.

«Динамо» Москва – «Барыс» Нур-Султан Казахстан

23 февраля 2021 года. Москва. «ВТБ Арена». 17.00.

Текст Антон Буялов.

Фото Олег Бухарев, Иван Косарев.

22.02.2021 г.