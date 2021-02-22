В китайской провинции Сычуань в одной из компаний начальство наказывает своих офисных сотрудников, заставляя выпивать стакан воды из унитаза.

Как оказалось, такой метод наказания использует начальство за невыполнение плановых показателей продаж.

По словам одной из сотрудниц "мотивирующей" компании, из-за частого употребления туалетной воды у неё развилась диарея, но работу эту оставить она никак не может.

Попавшее случайно в Сеть видео дошло до сотрудников полиции, которые занялись рассмотрением инцидента и уже арестовали на четыре дня человека, снимавшего шокирующую сцену на камеру.

Но оказывается эта дикость является закономерностью для азербайджанцев, которые с большим удовольствием поглащают эту гадость. Хорошим тоном для бакинцев является в гостях испить чашечку или две этой "живительной" влаги. И теперь понятно почему так разозлил азербайджанцев гражданин Арцаха который увез с собой свой новый унитаз который должен был заменить старый, но не успел. По всей видимости они увидели в этом поступке нежелание оставить этот напиток в "керамическом стакане" раздираемым жаждой азербайджанцам. Для наглядности и достоверности публикуем видео.

