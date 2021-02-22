Президент Таджикистана поручил праздновать Навруз без лишних затрат

Таджикский лидер Эмомали Рахмон 19 февраля провёл рабочее совещание. В собрании приняли участие вице-премьеры, руководители госведомств. Президент поручил соответствующим чиновникам провести праздник прихода весны Навруз без лишних финансовых затрат, сообщает пресс-служба главы государства.

Рахмон подчеркнул, что подготовка к соответствующим торжествам должна быть реализована с учётом бережливости. Он также заявил, что все меры, которые принимаются правительством, направлены на обеспечение благополучия таджикистанцев и достойную встречу праздников.

В ходе совещания также был затронут вопрос проведения праздничных мероприятий к 30-й годовщине независимости республики.

Напомним, что, согласно решению республиканского штаба по профилактике коронавируса, праздник Навруз в этом году будет отмечаться без театрализованного представления. На локальном уровне в ряде районов столицы разрешена организация концертов и спортивных соревнований.

Ранее лидер страны подчеркнул, что правительству удалось победить коронавирус. Случаи заражения инфекцией не регистрировались в государстве с 11 января.