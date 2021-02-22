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США поддержали санкции Украины против Медведчука

США поддержали санкции Украины против МедведчукаВласти Соединённых Штатов Америки поддержали санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины против депутата Верховной Рады и одного из глав партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука. Об этом 20 февраля на своей странице Facebook сообщила пресс-служба посольства США в Киеве.

В диппредставительстве отметили, что западные власти всегда поддерживали суверенитет и территориальную целостность Украины. По словам американских чиновников, Медведчук подрывал безопасность и демократические институты страны.

Соответствующие санкции были введены СНБО в рамках расследования дела о финансировании терроризма. Представители госведомства подчеркнули, что Медведчук руководил поставками угля из ЛНР в Россию. Введённые ограничения предполагают арест всего имущества сроком на 3 года и возвращение в госсобственность нефтепровода «ПрикарпатЗападтранс».

Санкции также введены против жены Медведчука, шестерых физических и 19 юридических лиц. Решение СНБО было поддержано бывшим президентом Украины Петром Порошенко, которого обвиняют в связи с соответствующим депутатом.





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