Европейский Союз предоставит Молдове грант в размере 15 миллионов евро для борьбы с пандемией

Глава Молдавии Майя Санду 22 февраля подписала финансовое соглашение между Республикой Молдова и Европейской Комиссией на сумму 15 миллионов евро. Отмечается, что материальные средства предназначены для борьбы с последствиями пандемической инфекции в стране. Об этом сообщает пресс-служба главы Молдовы.

Президент выразила большую благодарность Европейскому Союзу за оказываемую неизменную поддержку Молдове и гражданам республики.

Санду подчеркнула, что деньги будут предоставлены секторам, которые наиболее пострадали от эпидемии. В частности, здравоохранению, сельскому хозяйству, малому и среднему предприятиям.

Согласно информации, усилия президента направлены на обеспечение внешней поддержки, в условиях отсутствия в стране полноценного правительства. Санду пообещала, что администрация президента будет внимательно следить за ходом распределения данных средств в молдавской республике.

Напомним, что нынешний кабинет министров исполняет обязанности после отставки предыдущего, а потому его полномочия ограничены.