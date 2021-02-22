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Туркменистан планирует реализовать два крупных текстильных проекта

  • 22.02.2021, 16:35,
  • Китай и Центральная Азия Экономика
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Туркменистан планирует реализовать два крупных текстильных проектаНа заседании Кабмина, прошедшем 19 февраля, было озвучено решение о реализации двух крупных текстильных проектов. Предприятия с годовой мощностью 3650 и 3300 тонн. Они нацелены на дальнейшее улучшения производства хлопчатобумажных материалов, сообщает информационное агентство «Туркменистан сегодня».

Председателя Кабинета министров Чары Гылыджов отчитался Гурбангулы Бердымухамедову о том, что согласно поручениям главы государства, промышленные предприятия для переработки хлопка в текущем году планируют закупить 145 557,5 тонны хлопкового волокна, 8500 тонн тонковолокнистого, 200 тонн коротковолокнистого хлопка и дополнительно 200 тонн ваты.

Проанализировав рапорт госчиновника, президент подчеркнул, что в результате использования передовых инновационных технологий, способность туркменских текстильных продукций конкурировать с мировыми трендами постепенно растёт. Совершенствуется промышленная база предприятий, с каждым годом увеличивается ассортимент готовых высококачественных изделий, с уверенностью заменяющих материалы иностранных производств.

На основе вышесказанного президент особое внимание обратил на строительство текстильных проектов на территории Каахкинского и Бабадайханского этрапов Ахалского велаята. С запуском в эксплуатацию данных комплексов создадутся 2450 новых рабочих мест.

В завершение, Бердымухамедов подписал документ об исполнении заданных проектов, а также поручил Гылыджову направить все усилия для успешной реализации строительства.





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