Туркменистан планирует реализовать два крупных текстильных проекта

На заседании Кабмина, прошедшем 19 февраля, было озвучено решение о реализации двух крупных текстильных проектов. Предприятия с годовой мощностью 3650 и 3300 тонн. Они нацелены на дальнейшее улучшения производства хлопчатобумажных материалов, сообщает информационное агентство «Туркменистан сегодня».

Председателя Кабинета министров Чары Гылыджов отчитался Гурбангулы Бердымухамедову о том, что согласно поручениям главы государства, промышленные предприятия для переработки хлопка в текущем году планируют закупить 145 557,5 тонны хлопкового волокна, 8500 тонн тонковолокнистого, 200 тонн коротковолокнистого хлопка и дополнительно 200 тонн ваты.

Проанализировав рапорт госчиновника, президент подчеркнул, что в результате использования передовых инновационных технологий, способность туркменских текстильных продукций конкурировать с мировыми трендами постепенно растёт. Совершенствуется промышленная база предприятий, с каждым годом увеличивается ассортимент готовых высококачественных изделий, с уверенностью заменяющих материалы иностранных производств.

На основе вышесказанного президент особое внимание обратил на строительство текстильных проектов на территории Каахкинского и Бабадайханского этрапов Ахалского велаята. С запуском в эксплуатацию данных комплексов создадутся 2450 новых рабочих мест.

В завершение, Бердымухамедов подписал документ об исполнении заданных проектов, а также поручил Гылыджову направить все усилия для успешной реализации строительства.