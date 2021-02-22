Армянский омбудсмен предложил установить льготы для военнослужащих и их семей

Защитник прав человека Армении Арман Татоян 22 февраля представил специальный отчёт, где предлагает установить льготы для семей военнослужащих и их самих. Армянский омбудсмен считает, что такая поддержка поможет решить социальные проблемы военнослужащих и повысит их авторитет. Об этом сообщается на личной странице Армана Татояна в

Татоян предлагает отдать приоритет праву на сохранение рабочего места членов семей военнослужащих, офицеров и контрактников, а также участников боевых действий, погибших и получивших ранения во время войны или службы.

Защитник человеческих прав считает, что реализация этих предложений будет иметь важное социальное значение для указанных групп и способствовать повышению авторитета военнослужащих. Льготы также повысят статус и авторитет военнослужащих, проходящих или прошедших службу.

Согласно информации Татояна, этот специальный доклад становится еще более важным, особенно в послевоенный период, когда первостепенное значение имеет обеспечение, укрепление и защита прав военнослужащих и их семей.