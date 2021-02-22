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В Белоруссии продолжается громкий судебный процесс по делу ОАО «Белгазпромбанка»

  • 22.02.2021, 22:18,
  • В Мире + Европа
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В Белоруссии продолжается громкий судебный процесс по делу ОАО «Белгазпромбанка»В судебном ведомстве Белоруссии 22 февраля продолжилось открытое разбирательство по делу ОАО «Белгазпромбанка». В частности, в этот день представитель прокуратуры продолжил оглашение обвинений ключевым фигурантам — топ-менеджерам финансового учреждения, сообщает национальное информагентство БЕЛТА.

Напомним, что судебный процесс по данному уголовному делу начался 17 февраля. За это время с обвинением ознакомили экс-председателя правления банка Виктора Бабарико и его других «помощников». В рамках настоящего слушания, правоведы огласили обвинения и остальным пяти служащим банка.

Согласно вменяемому обвинению, Бабарико сформировал устойчивую группу из числа ответственных представителей учреждения с целью продолжительной преступной деятельности. Последовательный преступный марафон длился на протяжение 16 лет. За это время преступниками незаконным путём присвоено свыше тридцати с половиной миллионов белорусских рублей.

Служители правоохранительных органов отметили, что это самое крупное по коррупционному масштабу преступление в истории Белоруссии. Следует отметить, что глава государства Александр Лукашенко в рамках выступления на VI ВНС, пообещал жестко искоренять проявления коррупции в стране.





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