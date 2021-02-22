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Представители бизнес-сообщества в Киргизии предложили ряд идей для улучшения экономических условий

  • 22.02.2021, 20:17,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Представители бизнес-сообщества в Киргизии предложили ряд идей для улучшения экономических условийГлава правительства Киргизии Улукбек Марипов 21 февраля провёл встречу с несколькими представителями отечественного бизнес-сообщества. В процессе беседы, стороны обсудили приоритетные задачи для дальнейшей активизации экономического положения в стране и совместные меры по созданию благоприятных условий для деятельности предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

Отметим, что встреча состоялась в режиме свободного микрофона, где каждый желающий мог задать свои вопросы и озвучить проблемы.

Премьер-министр отметил, что встречи подобного формата придают диалогу между правительством и бизнес-сообществом дополнительный импульс и должны носить постоянный характер.

В свою очередь, бизнесмены внесли несколько идей по созданию улучшенных условий для ведения предпринимательства.

По итогам встречи, Марипов сообщил, что на данный момент идёт разработка плана первоочередных мер правительства на 100 дней. Озвученные на встрече предложения также будут внесены в правительственный план.





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