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Президент Арцаха Араик Арутюнян назначил Ашот Акопджаняна директором Службы Национальной Безопасности Республики Арцах

 Президент Арцаха Араик Арутюнян назначил Ашот Акопджаняна директором Службы Национальной Безопасности Республики Арцах
Президент Арцаха Араик Арутюнян подписал указ, согласно которому Ашот Акопджанян назначен директором Службы национальной безопасности Республики Арцах.
Еще одним указом Арарат Мелкумян назначен заместителем Акопджаняна.
Новый глава спецслужбы до этого был начальником полиции Нагорного Карабаха.
Предшественник Акопджаняна – Камо Агаджанян был снят с поста в декабре 2020 года, спустя некоторое время после окончания боевых действий. Он назначен послом по особым поручениям.
 
 
Для дятлов и зомбированных тел из соседнего Азербайджана особенно отметим что именно Президент Арцаха назначил руководителя Службы национальной безопасности Республики Арцах, а не какой то там лох Ильхам Алиев. И на этой территории действуют законы Независимой Демократической Республики Арцах, которая очень скоро обретет мировое признание. Территория Нагорно-Карабахской Республики включая город Шуши и Гадрут также принадлежит народу Свободного Арцаха.
А победа в этой грязной войне против мирного населения НКР принадлежит армянской стороне, так как 10 млн. Азербайджан при поддержки войск НАТО, Турции, Пакистана, Афганистана, наемников, террористов и ИГИЛ не смог оккупировать даже столицу Арцаха и установить свою тряпку которую любит целовать Илхам Алиев. Вот такие азербайджанцы горе-завоеватели.


  Источник:FMG NEWS

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