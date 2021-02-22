 Президент Арцаха Араик Арутюнян назначил Ашот Акопджаняна директором Службы Национальной Безопасности Республики Арцах

Президент Арцаха Араик Арутюнян подписал указ, согласно которому Ашот Акопджанян назначен директором Службы национальной безопасности Республики Арцах
.
Еще одним указом Арарат Мелкумян назначен заместителем Акопджаняна.
Новый глава спецслужбы до этого был начальником полиции Нагорного Карабаха.
Предшественник Акопджаняна – Камо Агаджанян был снят с поста в декабре 2020 года, спустя некоторое время после окончания боевых действий. Он назначен послом по особым поручениям.
Для дятлов и зомбированных тел из соседнего Азербайджана особенно отметим что именно Президент Арцаха назначил руководителя Службы национальной безопасности Республики Арцах
, а не какой то там лох Ильхам Алиев. И на этой территории действуют законы Независимой Демократической Республики Арцах
, которая очень скоро обретет мировое признание. Территория Нагорно-Карабахской Республики включая город Шуши и Гадрут также принадлежит народу Свободного Арцаха.
А победа в этой грязной войне против мирного населения НКР
принадлежит армянской стороне, так как 10 млн. Азербайджан
при поддержки войск НАТО, Турции, Пакистана, Афганистана, наемников, террористов и ИГИЛ не смог оккупировать даже столицу Арцаха и установить свою тряпку которую любит целовать Илхам Алиев. Вот такие азербайджанцы горе-завоеватели.