Над монастырем Амарас снова развевается гордый триколор Арцаха  

Над монастырем Амарас снова развевается триколор Арцаха
Монастырь Амарас (арм. Ամարասի վանք) — армянский раннесредневековый монастырь в юго-восточной части Нагорно-Карабахской Республики. Известный религиозный и культурный центр средневековой Армении (провинция Мюс Абанд исторического Арцаха). Амарас находился в подчинении Армянской апостольской церкви. Согласно административно-территориальному делению Нагорно-Карабахской Республики, фактически контролирующей монастырь, расположен в Мартунинском районе НКР
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Амарас
– один из самых древних христианских монастырей Армении. Согласно
записям армянского историка 5 века Фавстоса Бузанда, монастырь Амарас
был основан еще в начале IV века главным армянским святым и
основоположником христианской веры в Армении – святым Григорием
Просветителем (Сурб Григор Лусаворич).
В середине 4 века здесь же был
похоронен внук великого святого Григорис, мощи которого позже были
перенесены в специально построенную усыпальницу. В начале 5 века в
монастыре Амарас была создана первая армянская школа, основателем
которой стал создатель армянской письменности Месроп Маштоц. В
средневековой Армении Амарас являлся не только духовным, но и
образовательным центром. За время своего существования Амарас не раз
подвергался нападениям и разрушался, но всякий раз затем следовало его
полное восстановление
Очень скоро над всеми святынями Армянского народа оккупированного фашистским Азербайджаном будут развеваться армянские флаги!