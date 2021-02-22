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Над монастырем Амарас снова развевается гордый триколор Арцаха

Над монастырем Амарас снова развевается гордый триколор Арцаха  
Над монастырем Амарас снова развевается триколор Арцаха
Монастырь Амарас (арм. Ամարասի վանք) — армянский раннесредневековый монастырь в юго-восточной части Нагорно-Карабахской Республики. Известный религиозный и культурный центр средневековой Армении (провинция Мюс Абанд исторического Арцаха). Амарас находился в подчинении Армянской апостольской церкви. Согласно административно-территориальному делению Нагорно-Карабахской Республики, фактически контролирующей монастырь, расположен в Мартунинском районе НКР.
Над монастырем Амарас снова развевается гордый триколор Арцаха
 
Амарас – один из самых древних христианских монастырей Армении. Согласно записям армянского историка 5 века Фавстоса Бузанда, монастырь Амарас был основан еще в начале IV века главным армянским святым и основоположником христианской веры в Армении – святым Григорием Просветителем (Сурб Григор Лусаворич).
В середине 4 века здесь же был похоронен внук великого святого Григорис, мощи которого позже были перенесены в специально построенную усыпальницу. В начале 5 века в монастыре Амарас была создана первая армянская школа, основателем которой стал создатель армянской письменности Месроп Маштоц. В средневековой Армении Амарас являлся не только духовным, но и образовательным центром. За время своего существования Амарас не раз подвергался нападениям и разрушался, но всякий раз затем следовало его полное восстановление
 
Очень скоро над всеми святынями Армянского народа оккупированного фашистским Азербайджаном будут развеваться армянские флаги!


  Источник:FMG NEWS

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