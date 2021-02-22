Армянские военнопленные должны быть немедленно возвращены| МИД АРМЕНИИ

Армянские военнопленные должны быть немедленно возвращены: МИД"Тот факт, что спустя почти четыре месяца после подписания трехстороннего соглашения о прекращении огня 9 ноября 2020 года армянские военные и гражданские лица все еще остаются заложниками, является очень настораживающим.Немедленное возвращение военнопленных и гражданских лиц, в том числе женщин, является актуальной проблемой и требует немедленного решения": Глава МИД Армении Ара Айвазян выступил на онлайн-заседание 46-й сессии Совета ООН по правам человека