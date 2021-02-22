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В Ереване открылась выставка музея ковров Шуши.

 Музей ковра города Шуши (Арцах)
 
 В Ереване открылась выставка музея ковров Шуши. 71 экспонат, являющийся уникальной частью культурного наследия Арцаха, теперь экспонируется в Национальном музее-институте архитектуры им. Таманяна. На выставке представленны ковры которые удалось спасти от азербайджано-турецкого ига фашистов разрушивших все христианские памятники истории и культуры армянского народа после оккупации.
 
Шушинский музей ковров был основан в 2011 году. Он имеет в своем распоряжении два здания.
В 2011 году в Шуши был открыт музей-фонд, помещение для которого предоставила группа американских меценатов. После чего в августе
 
2012 года меценатом из Москвы, было предоставлено соответствующее помещение под музей ковров.
В музее собираются все экземпляры арцахских (карабахских) ковров, а также старинные предметы традиционных ремёсел.
 
Шуши был известен также как старинный центр ковроделия. В конце XIX века отмечалось, что из всех видов кустарного производства, существующих в Шуши, первое место, по количеству и качеству изделий, занимает ковроткание, и, что по количеству и качеству ковров и паласов Шуши принадлежит первое место на всём Кавказе и почти все производство в городе «сосредоточено в армянских семьях».
 
Узоры бордюра "гурд изи", "чахмаглы гызыл гюль" и "питик" указывают на символический характер оформления этого килима. Гармония цветов представляет карабахское ковроткачество и его богатую палитру цветов, отмечают специалисты Музея ковра.
 
В Ереване открылась выставка музея ковров Шуши.
В Ереване открылась выставка музея ковров Шуши.
В Ереване открылась выставка музея ковров Шуши.
В Ереване открылась выставка музея ковров Шуши.
В Ереване открылась выставка музея ковров Шуши.
В Ереване открылась выставка музея ковров Шуши.
 
 
 
 


  Источник:FMG NEWS

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