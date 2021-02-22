В Ереване открылась выставка музея ковров Шуши. 71 экспонат, являющийся уникальной частью культурного наследия Арцаха, теперь экспонируется в Национальном музее-институте архитектуры им. Таманяна. На выставке представленны ковры которые удалось спасти от азербайджано-турецкого ига фашистов разрушивших все христианские памятники истории и культуры армянского народа после оккупации.
Шушинский музей ковров был основан в 2011 году. Он имеет в своем распоряжении два здания.
В
2011 году в Шуши был открыт музей-фонд, помещение для которого
предоставила группа американских меценатов. После чего в августе
2012
года меценатом из Москвы, было предоставлено соответствующее помещение
под музей ковров.
В музее собираются все экземпляры арцахских (карабахских) ковров, а также старинные предметы традиционных ремёсел.
Шуши был известен также как старинный центр ковроделия. В конце
XIX века отмечалось, что из всех видов кустарного производства,
существующих в Шуши, первое место, по количеству и качеству изделий,
занимает ковроткание, и, что по количеству и качеству ковров и паласов
Шуши принадлежит первое место на всём Кавказе и почти все производство в
городе «сосредоточено в армянских семьях».
Узоры бордюра "гурд изи", "чахмаглы гызыл гюль" и "питик" указывают
на символический характер оформления этого килима. Гармония цветов
представляет карабахское ковроткачество и его богатую палитру цветов,
отмечают специалисты Музея ковра.