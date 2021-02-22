В Ереване открылась выставка музея ковров Шуши. 71 экспонат, являющийся уникальной частью культурного наследия Арцаха, теперь экспонируется в Национальном музее-институте архитектуры им. Таманяна. На выставке представленны ковры которые удалось спасти от азербайджано-турецкого ига фашистов разрушивших все христианские памятники истории и культуры армянского народа после оккупации.



Шушинский музей ковров был основан в 2011 году. Он имеет в своем распоряжении два здания.

В 2011 году в Шуши был открыт музей-фонд, помещение для которого предоставила группа американских меценатов. После чего в августе

2012 года меценатом из Москвы, было предоставлено соответствующее помещение под музей ковров.

В музее собираются все экземпляры арцахских (карабахских) ковров, а также старинные предметы традиционных ремёсел.

Шуши был известен также как старинный центр ковроделия. В конце XIX века отмечалось, что из всех видов кустарного производства, существующих в Шуши, первое место, по количеству и качеству изделий, занимает ковроткание, и, что по количеству и качеству ковров и паласов Шуши принадлежит первое место на всём Кавказе и почти все производство в городе «сосредоточено в армянских семьях».

Узоры бордюра "гурд изи", "чахмаглы гызыл гюль" и "питик" указывают на символический характер оформления этого килима. Гармония цветов представляет карабахское ковроткачество и его богатую палитру цветов, отмечают специалисты Музея ковра.