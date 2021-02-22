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Ужасы Геноцида армян вековой давности повторились в Карабахе | Ара Айвазян

Ужасы Геноцида армян вековой давности повторились в Карабахе | Ара Айвазян  
Ужасы Геноцида армян вековой давности повторились в Карабахе – Айвазян выступил в ООН в рамках 46-ой сессии совета по правам человека:

▫️ Азербайджан никогда не скрывал, что имел целью убрать армянский след с Карабаха, и при содействии Турции и переброшенных наемников-террористов предпринял массовые зверства против армян.
▫️ Применение силы с целью подавления права на самоопределение является грубейшим нарушением устава ООН.
▫️ ВС Азербайджана осквернили находящиеся на территории Арцаха армянские культурные и религиозные памятники.
▫️ Необходимо обеспечить Карабаху всеобщий доступ к гуманитарной помощи, и этот вопрос должен быть вне всякого политического влияния и ангажированности.
▫️ Спустя почти четыре месяца после прекращения огня в Карабахе, в Азербайджане все еще остаются армянские заложники и пленные.


  Источник:FMG NEWS

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