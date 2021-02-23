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В Грузии задержан лидер главной оппозиционной партии Ника Мелия

 В Грузии задержан лидер главной оппозиционной партии Ника Мелия
В Грузии, после штурма офиса, задержан лидер главной оппозиционной партии Ника Мелия.
Сегодня утром спецназ, применив газ, ворвался в помещение партии "Единое национальное движение". После спецоперации оппозиционер был арестован. Задержаны ещё более 20 человек.
❗️Объединенная оппозиция призывает граждан к массовым акциям неповиновения. Первая из них в 15.00 у канцелярии правительства в Тбилиси.


  Источник:FMG NEWS

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