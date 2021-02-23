В Грузии задержан лидер главной оппозиционной партии Ника Мелия
- 23.02.2021, 12:21,
- В Мире + Европа Грузия Политика Общественность
- 0
- : ~ 1 минута на чтение:
Источник:FMG NEWS
В Грузии, после штурма офиса, задержан лидер главной оппозиционной партии Ника Мелия.
Сегодня утром спецназ, применив газ, ворвался в помещение партии "Единое национальное движение". После спецоперации оппозиционер был арестован. Задержаны ещё более 20 человек.
❗️Объединенная оппозиция призывает граждан к массовым акциям неповиновения. Первая из них в 15.00 у канцелярии правительства в Тбилиси.
- Просмотров Сегодня: 58
- Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
- Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.