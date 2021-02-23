 В Грузии задержан лидер главной оппозиционной партии Ника Мелия

В Грузии, после штурма офиса, задержан лидер главной оппозиционной партии Ника Мелия.

Сегодня утром спецназ, применив газ, ворвался в помещение партии "Единое национальное движение". После спецоперации оппозиционер был арестован. Задержаны ещё более 20 человек.

❗️Объединенная оппозиция призывает граждан к массовым акциям неповиновения. Первая из них в 15.00 у канцелярии правительства в Тбилиси.