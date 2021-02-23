Министр Багдат Мусин отчитался перед Токаевым по проекту «Цифровой Казахстан»

Казахский лидер Касым-Жомарт Токаев 19 февраля принял министра цифрового развития Багдата Мусина. Глава министерства отчитался о проделанной работе за 2020 год, сообщает пресс-служба Акорды.

Чиновник сообщил, что теперь министерством утверждены минимальные пороги качества для 3G/4G сетей, которые ранее не были регламентированы.

Соответствующая организация разработала изменения в закон о раздаче радиочастот посредством проведения аукциона. Также значительно увеличен размер штрафа в случае нарушения параметров качества связи другой поправкой.

Далее министр доложил, что в рамках мер по совершенствованию государственных услуг в мобильное приложение электронного правительства была внедрена система биометрической идентификации, которая даст возможность сократить время обслуживания населения.

Помимо этого, в ходе встречи стало известно, что министерство приняло решение закрыть проект «KazSat-2R», сделав акцент на более современные разработки в сфере спутниковой связи.

Отдельной темой для обсуждения стало преобразование центров обслуживания населения. В частности, Мусин сообщил, что возникла острая необходимость подготовки квалифицированных кадров.

В завершение аудиенции министр отчитался о реализации государственной программы «Цифровой Казахстан», целью которой является переход всех сфер жизнедеятельности страны на цифровой формат.