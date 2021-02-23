Ташкент получит 145 миллионов евро на модернизацию водоснабжения

Министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков 20 февраля встретился с делегацией французской компании «SUEZ». Главной темой переговоров стала реконструкция объектов питьевого водоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба МИВТ.

В процессе бизнес-диалога представитель компании Эрик Гебали озвучил решение руководства Франции о финансировании проекта по переоборудованию объектов водоснабжения столицы Узбекистана на сумму в 145 миллионов евро.

Помимо этого, стороны обсудили будущие совместные проекты в рамках обеспечения питьевой водой жителей Бухарской, Кашкадарьинской областей и Каракалпакстана, которые будут реализованы на гранты компании.

По результатам переговоров представители двух стран условились активно взаимодействовать в вопросах внедрения передовых технологий в систему питьевого водоснабжения Узбекистана.