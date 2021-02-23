Президент Узбекистана обозначил основные приоритеты в области прав человека

Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев 22 февраля выступил на 46 сессии Совета ООН по правам человека, рассказав мировому сообществу о политике в сфере прав человека. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Основными приоритетами в работе отечественных властей глава государства назвал увеличение роли женщин и молодежи в жизни республики, соблюдение прав инвалидов и ликвидацию детского и принудительного труда.

Также глава страны высказал намерение о ратификации Факультативного протокола к Конвенции против пыток.

В заключение узбекский лидер выразил приверженность к дальнейшему сотрудничеству с ООН в интересах соблюдения прав и свобод человека.