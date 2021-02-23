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Оккупация территорий Арцаха не может считаться решением Карабахского конфликта | МИД Армении

 Оккупация территорий Арцаха не может считаться решением Карабахского конфликта | МИД Армении
Оккупация территорий Арцаха не может считаться решением Карабахского конфликта: глава МИД Армении

Ара Айвазян заявил в парламенте, что неурегулированный Карабахский конфликт является одним из главных вызовов в регионе.
По его словам, оккупация части территорий Арцаха не может считаться урегулированием конфликта.

Он подчеркнул, что решением может стать только мирное урегулирование с учётом права всех и определиние окончательного статуса Арцаха",- заявил он.

Айвазян также отметил, что Ереван готов к возобновлению мирных переговоров, но только после возвращения армянских пленных.


  Источник:FMG NEWS

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