 Оккупация территорий Арцаха не может считаться решением Карабахского конфликта | МИД Армении

Оккупация территорий Арцаха не может считаться решением Карабахского конфликта: глава МИД Армении
Ара Айвазян заявил в парламенте, что неурегулированный Карабахский конфликт является одним из главных вызовов в регионе.
По его словам, оккупация части территорий Арцаха не может считаться урегулированием конфликта.
Он подчеркнул, что решением может стать только мирное урегулирование с учётом права всех и определиние окончательного статуса Арцаха",- заявил он.
Айвазян также отметил, что Ереван
готов к возобновлению мирных переговоров, но только после возвращения армянских пленных.