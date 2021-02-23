Баку должен срочно вернуть всех пленных | Cпикер парламента Армении
Источник:FMG NEWS
Баку
должен срочно вернуть всех пленных – спикер парламента Армении
Для полной реализации трехсторонних заявлений по Арцаху Баку
должен срочно вернуть всех военнопленных и гражданских лиц. Об этом спикер парламента Армении Арарат Мирзоян заявил на встрече с новым послом Беларуси в республике Александром Конюком.
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