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Баку должен срочно вернуть всех пленных | Cпикер парламента Армении

 Баку должен срочно вернуть всех пленных | Cпикер парламента Армении
Баку должен срочно вернуть всех пленных – спикер парламента Армении

Для полной реализации трехсторонних заявлений по Арцаху Баку должен срочно вернуть всех военнопленных и гражданских лиц. Об этом спикер парламента Армении Арарат Мирзоян заявил на встрече с новым послом Беларуси в республике Александром Конюком.


  Источник:FMG NEWS

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