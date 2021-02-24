В Армении с 1 апреля стартует Единая социальная служба

Ожидается, что ведомство позволит предоставлять гражданам быстрые и качественные услуги, обеспечивая повышение качества их жизни.
Создание Единой социальной службы объединит 4 органа социальной защиты на одной платформе: службу социального обеспечения, медико-социальную экспертизу, государственные службы занятости, региональные агентства социальной помощи и отделы социальной поддержки населения.
В процессе беседы стороны обсудили несколько актуальных вопросов, касающихся важности оказания совместных социальных услуг, строительства зданий, профессионального обучения сотрудников центра и социальной защиты.