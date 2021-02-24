В Армении с 1 апреля стартует Единая социальная служба

Глава министерства труда и социальной защиты Армении Месроп Аракелян 23 февраля провёл встречу посредством видеосвязи с руководителем второй группы управления социального обеспечения Всемирного банка Иваном Драбеком и директором ереванского офиса Всемирного банка Сильви Босутго. Стороны обсудили запуск Единой социальной службы с 1 апреля 2021 года. Об этом сообщаетправительства Армении.

Ожидается, что ведомство позволит предоставлять гражданам быстрые и качественные услуги, обеспечивая повышение качества их жизни.

Создание Единой социальной службы объединит 4 органа социальной защиты на одной платформе: службу социального обеспечения, медико-социальную экспертизу, государственные службы занятости, региональные агентства социальной помощи и отделы социальной поддержки населения.

В процессе беседы стороны обсудили несколько актуальных вопросов, касающихся важности оказания совместных социальных услуг, строительства зданий, профессионального обучения сотрудников центра и социальной защиты.