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Суд Молдовы признал неконституционным указ Санду о повторном выдвижении кандидата на пост премьера

  • 24.02.2021, 12:18,
  • В Мире + Европа
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Суд Молдовы признал неконституционным указ Санду о повторном выдвижении кандидата на пост премьераПредседатель Конституционного суда Молдовы Домника Маноле 23 февраля приняла участие в пресс-конференции, где сообщила о том, что Конституционный суд признал неконституционным указ молдавского президента о повторном выдвижении кандидатуры Натальи Гаврилицы на пост главы правительства страны. Об этом сообщает пресс-служба Конституционного суда Молдовы.

Согласно сообщению, президентский указ противоречит Конституции и практике Конституционного суда.

Суд также признал недопустимым обращение социалистов в части констатации нарушения Конституции со стороны Санду.

Ранее с запросом о проверке конституционности указа лидера страны в КС обратились депутаты фракции Партии социалистов Республики Молдова.

Напомним, что в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Социалисты, в свою очередь, предложили на эту должность Мариану Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании.





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