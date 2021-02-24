Суд Молдовы признал неконституционным указ Санду о повторном выдвижении кандидата на пост премьера

Председатель Конституционного суда Молдовы Домника Маноле 23 февраля приняла участие в пресс-конференции, где сообщила о том, что Конституционный суд признал неконституционным указ молдавского президента о повторном выдвижении кандидатуры Натальи Гаврилицы на пост главы правительства страны. Об этом сообщает пресс-служба Конституционного суда Молдовы.

Согласно сообщению, президентский указ противоречит Конституции и практике Конституционного суда.

Суд также признал недопустимым обращение социалистов в части констатации нарушения Конституции со стороны Санду.

Ранее с запросом о проверке конституционности указа лидера страны в КС обратились депутаты фракции Партии социалистов Республики Молдова.

Напомним, что в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Социалисты, в свою очередь, предложили на эту должность Мариану Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании.