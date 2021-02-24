Создаётся тест-система для нового вида птичьего гриппа

В виду выявления нового вида гриппа птиц (H5N8) на юге Российской Федерации, научные центры начнут работы по созданию тест-систем и вакцин. Об этом сообщил глава центра «Вектор» Ринат Максютов, в программе новостей «1 канала».

Руководитель центра «Вектор» подытожил, что такое масштабное нахождение данного штамма гриппа требует быстрого создания тест-системы, которая позволит безотлагательно определить новые случаи заражения человека и находить решения для их лечения. Более того, Максютов подчеркнул, что нужно начать работу по разработке претендентного вакцинного штамма.

Напомним, что недавно председатель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач Росии Анна Попова известила, что у 7 рабочих птицефермы ученые центра выделили генетическую информацию данного вида гриппа птиц.

Кроме того, выяснилось, что грипп передаётся от птиц к человеку. Но на данный момент обстоятельств передачи от человека к человеку данного гриппа не наблюдалось.

Также, она добавила, что когда ученые России удостоверились в своих выводах, то отправили в ВОЗ данные о первых ситуациях заражения.