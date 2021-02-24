 
  • 17:00 – Грузия с 1 марта открывает въезд в Грузию для граждан Армении. 
  • 15:59 – Баку должен срочно вернуть всех пленных | Cпикер парламента Армении 
  • 11:19 – Ташкент получит 145 миллионов евро на модернизацию водоснабжения 
  • 17:00 – Грузия с 1 марта открывает въезд в Грузию для граждан Армении. 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 12:18 – В Харькове при пожаре в доме престарелых погибли 15 человек 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Создаётся тест-система для нового вида птичьего гриппа

  • 24.02.2021, 11:02,
  • В Мире + Европа Медицина
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Создаётся тест-система для нового вида птичьего гриппаВ виду выявления нового вида гриппа птиц (H5N8) на юге Российской Федерации, научные центры начнут работы по созданию тест-систем и вакцин. Об этом сообщил глава центра «Вектор» Ринат Максютов, в программе новостей «1 канала».

Руководитель центра «Вектор» подытожил, что такое масштабное нахождение данного штамма гриппа требует быстрого создания тест-системы, которая позволит безотлагательно определить новые случаи заражения человека и находить решения для их лечения. Более того, Максютов подчеркнул, что нужно начать работу по разработке претендентного вакцинного штамма.

Напомним, что недавно председатель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач Росии Анна Попова известила, что у 7 рабочих птицефермы ученые центра выделили генетическую информацию данного вида гриппа птиц.

Кроме того, выяснилось, что грипп передаётся от птиц к человеку. Но на данный момент обстоятельств передачи от человека к человеку данного гриппа не наблюдалось.

Также, она добавила, что когда ученые России удостоверились в своих выводах, то отправили в ВОЗ данные о первых ситуациях заражения.





  •   Просмотров Сегодня: 83


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » В Узбекистане с сентября начнётся вакцинация от гриппа и пневмонии
    » Вакцинация от гриппа: можно ли вакцинироваться, если симптомы уже есть
    » Подтверждена смерть от вируса гриппа 27-летнего мужчины в Кутаиси
    » «Свиного гриппа» в Армении нет — Минздрав
    » Темп распространения гриппа в Грузии приближается к опасным масштабам - НЦКЗ
    » Генетики узнали причину долголетия попугаев
    » Уровень заболеваемости ОРЗ и гриппом в Армении почти в два раза ниже эпидпорога – Минздрав
    » Люди с нормальным весом меньше болеют гриппом
    » В Японии из-за птичьего гриппа забьют более 300 тысяч кур
    » В Армению пришел гонконгский грипп?
    » Жертвами «свиного гриппа» в Волгоградской области стали 12 человек
    » Вакцинация против гриппа. Все, что вы хотели о ней знать
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Грузия с 1 марта открывает въезд в Грузию для граждан Армении.

    • 17:00
    • 61
    • 0

    В Армении с 1 апреля стартует Единая социальная служба

    • 16:20
    • 58
    • 0

    В рацион военнослужащих Киргизии включены дополнительные продукты питания

    • 15:57
    • 55
    • 0

    Рахмон обсудил с главой МВД Ирана развитие сотрудничества в сфере безопасности

    • 14:49
    • 53
    • 0

    В Украине началась вакцинация от коронавируса

    • 13:49
    • 59
    • 0

    Суд Молдовы признал неконституционным указ Санду о повторном выдвижении кандидата на пост премьера

    • 12:18
    • 52
    • 0

    Создаётся тест-система для нового вида птичьего гриппа

    • 11:02
    • 85
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 63807
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 58873
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 55031
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 52105
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 47296
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 41384
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 39899
    • 0

    Грузия с 1 марта открывает въезд в Грузию для граждан Армении.

    • 17:00
    • 61
    • 0

    В Украине началась вакцинация от коронавируса

    • 13:49
    • 59
    • 0

    Рахмон обсудил с главой МВД Ирана развитие сотрудничества в сфере безопасности

    • 14:49
    • 53
    • 0

    В рацион военнослужащих Киргизии включены дополнительные продукты питания

    • 15:57
    • 55
    • 0

    Создаётся тест-система для нового вида птичьего гриппа

    • 11:02
    • 85
    • 0

    Суд Молдовы признал неконституционным указ Санду о повторном выдвижении кандидата на пост премьера

    • 12:18
    • 52
    • 0

    В Армении с 1 апреля стартует Единая социальная служба

    • 16:20
    • 58
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА