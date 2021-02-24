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В рацион военнослужащих Киргизии включены дополнительные продукты питания

В рацион военнослужащих Киргизии включены дополнительные продукты питанияПредседатель исполнительной власти Киргизии Улукбек Марипов 24 февраля подписал указ, предусматривающий увеличение нормы продовольственных пайков военнослужащих на территории Кыргызстана. Указ был принят в целях улучшения и упорядочения организации питания военнослужащих Вооруженных Сил республики, других воинских формирований и государственных органов страны, в которых законом предусмотрена военная служба. Об этом сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

Таким образом, согласно принятому указу в соответствии с законом Кыргызстана «О статусе военнослужащих» увеличены все виды пайков, в том числе общевойсковой паек, лечебный паек, общевойсковой сухой паек, высокогорный сухой паек, ночной паек и лётный паек.

Кроме того, в соответствии с вышеуказанным решением, в военный рацион также будут включены дополнительные продукты питания. В частности, фрукты, сгущённое молоко, яйца, сыр и колбасные изделия.

Итак, соответствующее правительственное постановление вступает в силу с 1 апреля текущего 2021 года.





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