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Рахмон обсудил с главой МВД Ирана развитие сотрудничества в сфере безопасности

Рахмон обсудил с главой МВД Ирана развитие сотрудничества в сфере безопасностиТаджикский лидер Эмомали Рахмон 23 февраля провёл переговоры с министром внутренних дел Ирана Абдурризо Рахмонии Фазли. Стороны обсудили ранее достигнутые договорённости и перспективы расширения отношений в сфере безопасности, сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

В первую очередь было подчёркнуто, что между государствами, по состоянию на февраль 2021 года, подписано свыше 160 документов. Особое внимание было уделено важности меморандума о взаимопонимании о методах и рамках взаимодействия в сфере безопасности.

Рахмон подчеркнул, что на данный момент необходимо продолжить выполнять положения договорённостей, достигнутых между министерствами внутренних дел стран в соответствующем направлении.

Акцент был сделан на важности обеспечения региональной безопасности, а также своевременного реагирования на современные угрозы и вызовы. Затем Рахмон и Абдурризо Рахмонии Фазли затронули тему противодействия коронавирусной инфекции.

Напомним, что иранские власти одними из первых направили в Республику Таджикистан гуманитарную помощь на фоне пандемии.





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