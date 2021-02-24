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В Украине началась вакцинация от коронавируса

  • 24.02.2021, 13:49,
  • В Мире + Европа Украина
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

В Украине началась вакцинация от коронавирусаЗамглавы минздрава, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 23 февраля в рамках пресс-конференции заявил, что 24 февраля в стране начнётся вакцинация от коронавируса. По его словам, прививки пока будут делаться медикам, помогающим пациентам с инфекцией, сообщает госинформагентство «Укринформ».

Чиновник отметил, что процесс будет инициирован сразу после доставки первой партии вакцины. Он подчеркнул, что в этом направлении будет использоваться препарат Oxford/AstraZeneca от индийской площадки Serum Institute, имеющий локальное название Covishield. Ранее планировалось использовать вакцину Pfizer, но пока её ещё нет в стране, добавил Ляшко.

По его словам, для вакцинации сформированы мобильные бригады, каждая из которых будет в состоянии делать по 100 прививок в сутки. Запись на вакцинацию от коронавируса для всех желающих будет доступна с 1 марта посредством приложения «Дія», портала «Дія» и контакт-центра минздрава.

Вчера, 23 февраля, в Украину из Индии было доставлено полмиллиона доз вакцины Covishield. Всего за счёт средств из госбюджета будет закуплено 12 млн доз вакцин Oxford/AstraZeneca и NovaVax. На проведение вакцинации нацслужба здоровья заложила 1,4 млрд гривен (свыше 50 млн долларов).





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