Грузия с 1 марта открывает въезд в Грузию для граждан Армении.

▪️Сообщаем, что сегодня межведомственная координационная группа Грузии по борьбе с коронавирусом приняла решение, что с 1 марта открывает въезд граждан Армении в Грузию воздушным путем.▪️Граждане Армении по прибытии в Грузию обязаны иметь отрицательный ответ на тест ПЦР, который был сделан не ранее чем за 72 часа до поступления.