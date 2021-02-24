Грузия с 1 марта открывает въезд в Грузию для граждан Армении.
Источник:FMG NEWS
▪️Сообщаем, что сегодня межведомственная координационная группа Грузии по борьбе с коронавирусом приняла решение, что с 1 марта открывает въезд граждан Армении в Грузию воздушным путем.
▪️Граждане Армении по прибытии в Грузию обязаны иметь отрицательный ответ на тест ПЦР, который был сделан не ранее чем за 72 часа до поступления.
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