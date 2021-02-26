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Туркменистан официально станет председателем в ОЭС

  • 26.02.2021, 11:14,
  • В Мире + Европа
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Туркменистан официально станет председателем в ОЭСПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил главу Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова участвовать в Саммите глав стран Организации Экономического Сотрудничества (ОЭС), который пройдёт 4 марта 2021 года в формате видеоконференции. На встрече будут обсуждены актуальные вопросы по укреплению экономического партнёрства в постпандемийный период. Эрдоган отметил, что в рамках данного мероприятия Туркменистану перейдёт председательство в Организации, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан», цитируя послание президента Турции.

Глава турецкого государства проинформировал Бердымухамедова о проведённых мероприятиях, направленных на улучшение экономического развития, активной деятельности, транспортно-торговой логистики Организации, а также на расширение регионального сотрудничества между странами-участницами ОЭС. Было отмечено, что особое значение в деятельности Организации уделяется укреплению сплочённости и сотрудничества в различных отраслях стран-членов ОЭС на региональном уровне и международных экономических платформах, повышению их авторитета.

Турецкий лидер выказал уважение и признательность президенту Туркменистана и сообщил, что на мероприятии будут рассмотрены события, произошедшие в прошедшем году, в контексте пандемии и решения по восстановлению экономики стран в период после коронавируса.

В конце своего сообщения глава Турции пожелал руководителю туркменского государства и всему братскому народу счастья, благополучия и здоровья.





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