Президент Таджикистана подписал указ о повышении стипендий студентам

В Таджикистане с 1 сентября 2021 года будет увеличен размер стипендий студентам учреждений высшего и среднего профессионального образования. Соответствующий указ был подписан президентом Эмомали Рахмоном 25 февраля. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Согласно постановлению, соответствующие выплаты учащимся будут увеличены на 30%. Лидер республики отметил, что данный процесс будет реализован в целях расширения господдержки и усиления социального положения учащихся.

Повышенные стипендии будут также получать граждане, обучающиеся в магистратуре, аспирантуре и докторантуре. В соответствующий список не попадают президентские стипендии и курсанты военных учреждений при МВД Таджикистана.

Президент поручил кабмину принять все необходимые меры для реализации указа.

На сегодняшний день самая большая стипендия среди студентов, попадающих под действие нового указа, у аспирантов. Размер соответствующих выплат достигает 564 сомони (49,5 доллара).

Напомним, что ранее глава государства предложил правительству увеличить размер пенсий детям с инвалидностью на 20%.