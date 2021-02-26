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Президент Таджикистана подписал указ о повышении стипендий студентам

  • 26.02.2021, 09:28,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Президент Таджикистана подписал указ о повышении стипендий студентамВ Таджикистане с 1 сентября 2021 года будет увеличен размер стипендий студентам учреждений высшего и среднего профессионального образования. Соответствующий указ был подписан президентом Эмомали Рахмоном 25 февраля. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Согласно постановлению, соответствующие выплаты учащимся будут увеличены на 30%. Лидер республики отметил, что данный процесс будет реализован в целях расширения господдержки и усиления социального положения учащихся.

Повышенные стипендии будут также получать граждане, обучающиеся в магистратуре, аспирантуре и докторантуре. В соответствующий список не попадают президентские стипендии и курсанты военных учреждений при МВД Таджикистана.

Президент поручил кабмину принять все необходимые меры для реализации указа.

На сегодняшний день самая большая стипендия среди студентов, попадающих под действие нового указа, у аспирантов. Размер соответствующих выплат достигает 564 сомони (49,5 доллара).

Напомним, что ранее глава государства предложил правительству увеличить размер пенсий детям с инвалидностью на 20%.





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