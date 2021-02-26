Азербайджан пытается сделать вопрос пленных предметом торга | Тигран Авинян

В Армении нет диверсантов и террористов, и подобные формулировки лишний раз доказывают, что Азербайджан
пытается сделать вопрос пленных предметом торга. Об этом заявили в офисе вице-премьера РА Тиграна Авиняна со ссылкой на заявление президента Азербайджана о том, что Баку
вернул «всех армянских пленных», а содержатся только «террористы и диверсанты».
«Заявление президента Азербайджана, по сути, способствует срыву процесса обмена пленными при посредничестве Красного Креста и Российской Федерации. В Армении нигде нет диверсантов и террористов, и подобные формулировки лишний раз доказывают, что Азербайджан
пытается сделать вопрос пленных предметом торга. Подобные действия и заявления противоречат духу и логике трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, в частности его восьмому пункту, в котором говорится, что «происходит обмен телами жертв и военнопленных и других пленных».
Отметим, что президент Азербайджана заявил, что все находившиеся у них военнопленные были возвращены.
«Эти люди (удерживаемые Азербайджаном) не подпадают под эту категорию, они террористы и диверсанты, и любые спекуляции со стороны Армении неуместны», – сказал Алиев.