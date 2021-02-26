Серж Саргсян после поражения 2016 года обещал две недели для вывода войск из Арцаха 

Ильхам Алиев: «Серж Саргсян после поражения 2016 года обещал две недели для вывода войск с оккупированных территорий. Это было в присутствии Президента России Путина. Потом организовал там террористический акт и тянул время...»

Ильхам Алиев сделал очередное сенсационное заявление. Однако, у нас нет никаких оснований верить военному преступнику и скотине который удерживает военнопленных, и имея перед глазами многочисленные факты его гнусной лжи и фальсификаций. В связи с этим ждем комментариев от армянской и российской сторон.