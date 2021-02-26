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Серж Саргсян после поражения 2016 года обещал две недели для вывода войск из Арцаха

Серж Саргсян после поражения 2016 года обещал две недели для вывода войск из Арцаха 
Ильхам Алиев: «Серж Саргсян после поражения 2016 года обещал две недели для вывода войск с оккупированных территорий. Это было в присутствии Президента России Путина. Потом организовал там террористический акт и тянул время...»
Ильхам Алиев сделал очередное сенсационное заявление. Однако, у нас нет никаких оснований верить военному преступнику и скотине который удерживает военнопленных,   и имея перед глазами многочисленные факты его гнусной лжи и фальсификаций. В связи с этим ждем комментариев от армянской и российской сторон.
 
 


  Источник:FMG NEWS

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