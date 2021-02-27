Я призываю Азербайджан
немедленно освободить всех армянских военнопленных и гражданских лиц — Жозеф Сигеле
ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ЕВРОПЕЙСКОГО ИНСТИТУТА ОМБУДСМЕНА ЖОЗЕФА СИГЕЛЕ О НЕМЕДЛЕННОМ ОСВОБОЖДЕНИИ АРМЯНСКИХ ВОЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ПЛЕННЫХ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
"Я призываю Азербайджан
немедленно освободить всех армянских военнопленных и гражданских лиц, содержащихся в Азербайджане в плену после недавнего нагорно-карабахского конфликта.
Каждый человек, лишенный свободы в связи с вооруженным конфликтом, должен быть возвращен сразу же после окончания военных действий без каких-либо предварительных условий. Это следует рассматривать исключительно в контексте прав человека и гуманитарного процесса как международное требование автоматического действия.
Задержки с возвращением армянских военнопленных, мирных жителей унижают человеческое достоинство, серьезно нарушают основные требования, гарантированные Женевскими конвенциями. Это серьезно подрывает послевоенный гуманитарный процесс и международные мандаты, гарантирующие права человека.
Освобождение пленных и их безопасное возвращение требуют немедленного решения.
Жозеф Сигеле
Генеральный секретарь Европейского института омбудсмена