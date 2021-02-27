27 февраля в Москве состоится встреча вице-премьера Армении Мгера Григоряна и вице-премьера России Алексея Оверчука
Источник:FMG NEWS
Сегодня 27 февраля в Москве состоится встреча вице-премьера Армении Мгера Григоряна, вице-премьера России Алексея Оверчука и вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева.
Об этом «Арменпресс» сообщили в офисе вице-премьера Армении Мгера Григоряна.
- Просмотров Сегодня: 68
- Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
- Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.