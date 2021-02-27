 27 февраля в Москве состоится встреча вице-премьера Армении Мгера Григоряна и вице-премьера России Алексея Оверчука

Сегодня 27 февраля в Москве состоится встреча вице-премьера Армении Мгера Григоряна, вице-премьера России Алексея Оверчука и вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева.

Об этом «Арменпресс» сообщили в офисе вице-премьера Армении Мгера Григоряна.