Собака лает, а караван идет | В Армении представили современный ударный беспилотник

В Армении полным ходом идет стремительное перевооружение Вооруженных Сил Армении и его модернизация по всем направлениям. В первую очередь ВС Армении пополняются современным вооружением и боеприпасами сотрудничая с Российской Федерацией.

Но одновременно идет процесс разработки и производства новых типов ударного вооружения полностью на базе армянских научных институтов и серийного производства.

Сегодня был представлен новый ударный беспилотник, отвечающий всем требованиям войн 5 поколения, и ввиду его засекреченности представим только то, что представило Министерство Высоких Технологий Армении в видеоматериале.

Как говориться собака (алиев) лает, а караван идет.

Отметим что Азербайджан уже в истерике от стремительного развития ВПК Армении и Военного сотрудничества с Россией, и Ильхам Алиев бьется об стены, явно предвидя то, что ожидает его и его гнилое госсударство. Однозначно что в ближайшем времени будут отвоеванны территории принадлежащие Арцаху, включая Шуши, Гадрут и Шаумян.

Пока исконные земли Арцаха не будут возвращенны из под оккупации фашистского Азербайджана, горло каждого азербайджанца будет обливатся кровью от кости, которую вы не проглотите некогда.

