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11-12 марта пройдет Международный экономический форум государств Содружества Независимых Государств «СНГ–30»

11-12 марта пройдет Международный экономический форум государств Содружества Независимых Государств «СНГ–30»В год 30-летия Содружества Независимых Государств Ассоциация «Деловой Центр экономического развития СНГ» при поддержке Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств совместно с партнерами планирует проведение Международного экономического форума государств – участников СНГ «СНГ–30».

Форум «СНГ–30» пройдет в двух форматах: очном и онлайн. Мероприятия состоятся 11-12 марта 2021 года.

В рамках Международного экономического форума государств – участников СНГ «СНГ–30» будут проведены мероприятия в форматах:

  • онлайн

I. Выставочный маркетплейс онлайн – электронная платформа с информацией о компаниях, товарах, регионах стран СНГ. Маркетплейс СНГ – ЭКСПО/CIS EXPO будет работать как каталог с видео трансляцией и виртуальным присутствием экспонентов.

II. Туристический ON-LINE конгресс МАРАФОН «СТИХИИ МИРА».

III. Круглый стол на тему «Негативные последствия пандемии коронавируса COVID-19 на экономики государств – участников СНГ и пути их совместного решения».

IV. Сессия «Цифровая трансформация на службе финансовой стабильности». 

  • очный и видео формат

VI. Пленарное заседание Международного экономического форума государств – участников СНГ «СНГ–30».

Адрес проведения Пленарного заседания: Центр международной торговли, Краснопресненская наб., д.12, Конгресс-центр, подъезд 4 

Пленарное заседание пройдет 12 марта 2021 года совместно с очередным заседанием Экономического Совета СНГ с участием вице-премьеров, министров стран Содружества, руководителей министерств экономического развития, финансов, интеграции, промышленности и торговли, представителей экспортного сообщества, торгово-промышленных палат, отраслевых объединений, банковских структур и бизнеса.

Традиционно Пленарное заседание ведет Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Николаевич Лебедев. 

 

Контакты оргкомитета форума:

телефоны: +7 (495) 190-54-30, 190-54-33, (495) 190-54-48

e-mail: sngp-n@mail.ru, sng@bc-cis.ru, dcsngm@mail.ru

аккредитация СМИ: press_forum@bc-cis.ru

 

Выставочный маркетплейс СНГ - ЭКСПО/CIS EXPO

Заварзина Оксана Борисовна, тел.: +7 (916)385-05-03,

e-mail: documents@rtedc.org

площадка: expocenter.digital

www.rtedc.org





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