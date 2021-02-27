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Власти Узбекистана простимулируют экономическое развитие Сурхандарьинской области

Власти Узбекистана простимулируют экономическое развитие Сурхандарьинской областиЗаместитель премьер-министра - министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков 24 февраля прибыл в Сурхандарьинскую область. Основной целью визита стала разработка инвестиционной программы для региона на 2021–2022 годы. Об этом сообщила пресс-служба МИВТ.

Умурзаков поручил руководству области увеличить рост промышленного производства и наладить совместную деятельность между предприятиями различных отраслей.

Помимо этого, вице-премьер поставил задачу перед властями региона организовать постоянный контакт с молодёжью. Это позволит задействовать молодое поколение в разрешении возникающих проблем, привлечь к участию в разработке и осуществлении инвестиционных программ.

Также Сардор Умурзаков указал на целесообразность активизации работы с руководителями районов в сфере жизнедеятельности и трудоустройства населения.

Рабочая группа под началом министра в течении недели должна оценить фактическую ситуацию социально-экономического развития и выработать ряд эффективных мер инвестиционного стимулирования Сурхандарьинской области.





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