Президент Казахстана поручил представителям масс-медиа улучшить качество контента

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 23 февраля принял генерального директора телеканала «Atameken Business» Каната Сахариянова и директора центра прикладных исследований «Талап» Рахима Ошакбаева. Основное внимание в ходе встречи было сфокусировано на вопросах деятельности информационного пространства, сообщает пресс-служба главы государства.

Канат Сахариянов рассказал президенту о возможных мерах совершенствования функционирования медиасообщества. Кроме того, он сообщил о необходимости внесения изменений в закон, регулирующий работу информационного пространства.

Глава государства, в свою очередь, подчеркнул, что власти и впредь будут содействовать работе местных СМИ. Таким образом, главной задачей, по мнению казахстанского лидера, является улучшение качества контента отечественной медиа-сферы.

Затем Рахим Ошакбаев выступил с предложениями по модернизации казахстанских аналитических центров и привлечению дополнительных инвестиций посредством взаимодействия с крупными компаниями.