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Президент Белоруссии обсудил актуальные проблемы безопасности страны

  • 26.02.2021, 13:05,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Президент Белоруссии обсудил актуальные проблемы безопасности страныПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко 25 февраля встретился с госсекретарём Совета безопасности Александром Вольфовичем. Тематикой беседы стали вопросы эффективного функционирования Совета безопасности и меры по противостоянию расшатыванию республики из вне. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Глава государства отметил, что работу Совета безопасности необходимо выстроить с учётом всех нынешних условий. Актив организации должен собираться регулярно и рассматривать фундаментальные вопросы безопасности и обороны государства. 

Президент констатировал, что понятие безопасность в современном мире имеет многостороннее значение — это продовольственная, экономическая и военная безопасность. В связи с этим предстоит решить очень много вопросов, подчеркнул президент, и поручил в недельный срок подготовить соответствующие предложения.

Ещё одним вопросом, поднятым Лукашенко был вопрос об обеспечении стабильности внутри страны. По словам белорусского лидера видно желание внешних и некоторых внутренних сил дестабилизировать обстановку в стране, причём практически по всем направлениям. Дошло до того, что претензии стали предъявляться и в спорте, отметил президент.

Руководитель республики призвал собеседника с учётом собственного опыта, а также опытов России, Армении, Кыргызстана и Украины продумать до мелочей все сопутствующие противодействия, и включить их в ряд разрабатываемых предложений.





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