Все интернациональные рейсы Туркменистана приостановлены до конца марта

Туркменская авиакомпания продлила приостановку международных рейсов до 31 марта 2021 года, сообщает пресс-служба агентства.

Целью продления полётов является обеспечение безопасности людей от пандемии коронавируса, охватившей весь мир. «Туркменховаёллары» объявило, что купленные билеты будут действовать до 31 декабря текущего года. Пассажиры могут выбрать другую дату полёта, дождавшись восстановления авиарейсов или же в случае, если поездка не состоится, клиенту вернут денежные средства.

В связи с тем, что авиа-агентство возобновила грузоперевозки, сотрудники предприятия заявили о том, что они принимают заказы по транспортировке различных грузов. Грузовой терминал ашхабадского Международного аэропорта работает в круглосуточном режиме.

Кроме того, скоро ряд самолётов Туркменистана восполнится новым Boeing 777-200LR. Этот пассажирский самолёт с бортовым номером EZ-A780 был построен на заводе в Америке городе Сиэтл. Авиалайнер оснащён современными двигателями General Electric GE90-110B1L.