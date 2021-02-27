Власти Молдовы бьют тревогу и-за ежедневного увеличения числа заражённых коронавирусом лиц

Исполняющий обязанности премьер-министра Молдовы Аурелию Чокой 26 февраля провёл встречу с постоянным координатором ООН в стране Саймоном Спрингеттом и главой представительства ВОЗ Игорем Поканевичем. В ходе встречи, и. о. главы правительства выразил обеспокоенность с ежедневным увеличением количества фиксируемых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба правительства Молдовы.

Чокой сообщил, что ответственные государственные органы принимают все необходимые меры для увеличения пропускной способности медицинской системы, предотвращения и ограничения распространения вируса.

В свою очередь, представители ВОЗ и ООН подчеркнули, что готовы продолжать оказывать поддержку Молдове в противостоянии пандемии коронавируса.

По данным на 26 февраля в республике зарегистрировано 181 886 случаев коронавирусной инфекции. Последний раз такое количество инфицированных лиц было зафиксировано в октябре 2020 года.

Согласно сообщению минздрава, также увеличивается количество пациентов с коронавирусом, которые находятся в очень тяжёлом состоянии.