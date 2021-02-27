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Премьер Министр Армении почтил память жертв Сумгаитского преступления

 Премьер Министр Армении почтил память жертв Сумгаитского преступления
По случаю 33-й годовщины чудовищной резни армян в Сумгаите 27-29 февраля 1988 года премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе со спикером Национального собрания Араратом Мирзояном, вице-премьер-министром Тиграном Авиняном и другими высокопоставленными лицами посетили мемориал Цицернакаберд чтобы воздать должное жертвам этого геноцида.
Премьер-министр возложил венок и цветы к памятникам памяти погибших.
 
Сумгаитский геноцид — беспорядки на этнической почве в городе Сумгаит Азербайджанской ССР 27—29 февраля 1988 года, сопровождавшиеся массовым насилием в отношении армянского населения, грабежами, убийствами, изнасилованием, поджогами и уничтожением имущества. 
По официальным данным Генпрокуратуры СССР, в ходе беспорядков погибло 26 граждан армянской и более ста человек было ранено. Хотя есть неопровержимые факты об более 74 погибших.
 
29 февраля 1988 на заседании Политбюро ЦК КПСС в Москве было официально признано, что массовые погромы и убийства в Сумгаите осуществлялись по национальному признаку, что квалифицируется как Геноцид. Однако, как указывается в материалах Правозащитного центра «Мемориал», отсутствие своевременного расследования обстоятельств погромов, установления и наказания виновных привело к дальнейшей эскалации карабахского конфликта.



  Источник:FMG NEWS

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