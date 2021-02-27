 Сделает ли Президент Армении шаг на встречу интересам государства ?

Ближайшие два дня покажут нам истинное лицо Президента Армении Армена Саркисяна.
Именно в эти два дня нация узнает: Армен Саркисян - это национальный деятель, или его действия продиктованы интересами криминала, олигархии и бывших коррупционеров и воров.
Вчера Армен Саркисян более часа провел в Генштабе, и провел переговоры с Оник Гаспаряном.
Заявление на увольнение Оника Гаспаряна до сих пор находится у Армена Саркисяна, и Президент, как гарант Конституции РА, должен подписать указ премьер-министра об освобождении начальника генштаба Оника Гаспаряна с должности. Тем более что ходотайство об снятии с должности был представлен Президенту за несколько дней до заявления Оника Гаспаряна и 18 генералов. Очевидно именно этим продиктованно печальное заявление.
Это его единственное решение, которое будет продиктовано интересами госсударства, нации и Республики Армения
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Именно этот шаг сделает Президента Армении Армен Саркисяна действительно независимым национальным деятелем.
Как вчера заявил бывший омбудсмен 19 генералов (при всем уважении к ним) и 0,5 граждан Армении (при всем уважении к ним) не могут диктовать госсударственную повестку Республики Армения
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Теперь решение за Президентом.
Сделает ли он шаг на встречу интересам госсударства, народа Армении, ценностям демократии и развития или же его действия продиктованы интересами криминалитета, воров, коррупционеров и шайки уличных хулиганов - скоро узнаем.