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Заявление МИД РА в связи с 33-летием антиармянских погромов в Сумгаите

 Заявление МИД РА в связи с 33-летием антиармянских погромов в Сумгаите
33 года назад, 27-29 февраля 1988г. в результате подстрекательства со стороны азербайджанских властей и вседозволенности правоохранительных органов в городе Сумгаит были осуществлены заранее спланированные массовые погромы армян. Были убиты сотни армян, в том числе женщины, дети и старики, а тысячи армян подверглись насильственной депортации.

Сумгаитские погромы стали ответом на озвучивание народом Арцаха неотчуждаемого права на достойную и безопасную жизнь на своей исторической родине и намерение реализовать право на самоопределение. Азербайджан противопоставил попыткам реализации прав человека политику коллективного наказания, повергнув армянское население города жестоким пыткам и насилию.

Сумгаитские зверства положили начало этническим чисткам и массовым погромам армян и в других городах, в Баку, Гандзаке. Более того, безоговорочное оправдание подобных преступлений, поощряемая антиармянская риторика, героизация преступников за убийство армян нашли отражение в усилиях азербайджанских властей по разрешению нагорно-карабахского конфликта посредством применения силы.

Развязанная Азербайджаном 27 сентября прошлого года широкомасштабная война против Арцаха и его народа сопровождалась аналогичными военными преступлениями против армянской идентичности, с той разницей, что убийства мирного населения осуществлялись не толпами, а военнослужащими азербайджанских вооруженных сил, и публиковались в интернете.

Руководствующиеся чувством безнаказанности азербайджанские вооруженные силы в ходе 44-дневной войны совершили многочисленные нарушения международного гуманитарного права и прав человека, которые являются массовыми преступлениями, в том числе этническими чистками и военными преступлениями. Оставаясь верными стилю действий террористических группировок, вооруженные силы Азербайджана совершали зверства в отношении военнопленных и гражданских лиц, варварски уничтожали историко-культурные памятники и оскверняли святыни. Расстрелы армянских военнопленных и гражданских лиц в Гадруте и других населенных пунктах Арцаха, оказавшихся под военным контролем Азербайджана, стали результатом безнаказанности совершенных ранее преступлений.

Сегодня, отдавая дань уважения невинным жертвам армянских погромов в Сумгаите, мы еще раз подчеркиваем решимость Республики Армения, Республики Арцах и всего армянства жить свободной, независимой и достойной жизнью на своей исторической родине.


  Источник:FMG NEWS

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