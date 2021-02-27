Несколько звонких оплеух от Ара Айвазяна президенту Ильхам Алиеву 

Глава МИД Армении Ара Айвазян дал интервью @rian_ru. Главное:
"Карабах
в составе Азербайджана будет означать Карабах
без армян".
▪️ В основе урегулирования должно лежать определение статуса Карабаха.
▪️ Для переговоров Баку
и Еревана нужна внятная повестка и согласие сторон.
▪️ Скорейшее и безопасное возвращение всех военнопленных является приоритетом.
▪️ Азербайджан
и Турция привлекали в зону конфликта иностранные боевиков-террористов.
▪️ Турция не должна быть вовлечена в переговорный процесс по Карабаху.
▪️ Армения
настроена на упрочение отношений с РФ.
лава МИД Армении Ара Айвазян
рассказал в интервью РИА Новости о развитии российско-армянских
отношений, позиции Еревана по статусу Карабаха, а также о том, готова ли
Армения
к переговорам с Азербайджаном.
С учетом градуса двустороннего армяно-азербайджанского конфликта и
ситуации в Карабахе в наиболее острых фрагментах этого интервью РИА
Новости публикует и позицию Азербайджана. Интервью с министром было
запрошено еще в январе, до разразившегося на днях внутриполитического
конфликта в Армении. Ответы на вопросы РИА Новости поступили в пятницу.–
Каким Ереван
видит в дальнейшем статус Карабаха, и в рамках какого
переговорного формата он должен определяться: Россия-Армения
-Азербайджан
или все же с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ?
Рассматривает ли Ереван
вариант признания Карабаха как независимого
государства в границах, заявленных в соглашении от 9 ноября?
–
Предметом трехстороннего заявления от 9 ноября является прекращение
огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта, а
также размещение в Арцахе российских миротворцев. Это заявление по сути
очерчивает имеющееся на момент его принятия положение дел с пониманием
того, что вопрос окончательного политического урегулирования
нагорнокарабахского конфликта не разрешен. Исходим из того, что
исключительно посредством переговоров можно выйти на решение, которое
будет учитывать права всех и принесет мир и стабильность на Южный
Кавказ. И в основе такого урегулирования должно в первую очередь лежать
определение статуса Арцаха
Сущностью нагорнокарабахского конфликта является вопрос права народа
Арцаха на самоопределение. Это право не может быть подавлено или
заморожено с помощью силы. Армения
выступала и будет в дальнейшем
выступать с позиций признания прав народа Арцаха на самоопределение и
безопасность. Ни при каком статусе и ни при каких условиях Арцах
не
может находиться под юрисдикцией Азербайджана. Последняя агрессия еще
раз подтвердила, что Арцах
в составе Азербайджана будет означать Арцах
без армян. Мы все помним этнические чистки, организованные в конце
1980-х и начале 1990-х годов в крупных городах Азербайджана, которые не
имели непосредственной связи с Нагорным Карабахом. 27 февраля
исполняется 33-я годовщина трагических событий резни армянского
населения города Сумгаит, совершенной при участии властей Азербайджана.
События в Сумгаите и последовавшие погромы в Баку
, проходившие под
лозунгом "Слава героям Сумгаита", а также военные преступления и
массовые зверства, совершенные во время 44-дневной войны азербайджанской
армией на оккупированных территориях Арцаха, в частности в Гадрутском
районе, являются наглядным подтверждением, что только реализация права
на самоопределение способна обеспечить жизнь и безопасность армянского
населения на своей исторической родине.
Относительно формата урегулирования мы неоднократно заявляли, что
сопредседательство Минской группы ОБСЕ – это единственный формат,
имеющий международный мандат, в рамках которого должно быть достигнуто
окончательное политическое решение конфликта. В этой связи наша позиция
неизменна – ключевы е вопросы мирного урегулирования на сегодняшний день
не решены. Это полностью совпадает с мнением стран-сопредседателей
Минской группы ОБСЕ, которое было четко обозначено также и в заявлении
от 3 декабря 2020 года.
Агрессия
против Арцаха, использование силы как метода решения конфликта – это
вызов всему мировому сообществу, а также подрыв посреднических усилий и
авторитета сопредседателей – постоянных членов Совета безопасности ООН.
Мы искренне надеемся, что сопредседатели на практике подтвердят свой
мандат и эффективно возглавят мирный процесс.
Что
касается признания Арцаха как независимого государства со стороны
Армении, то Ереван
остается приверженным переговорному процессу. На
сегодняшний день в нашей повестке стоит именно вопрос возобновления
процесса мирного урегулирования, в результате которого будет возможно
обеспечить выход на долгосрочную безопасность и стабильность в нашем
регионе. (Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев
заявил, что вопрос о статусе Карабаха "должен выйти из повестки",
поскольку "поднимать этот вопрос – означает служить не миру, а
конфронтации").
– Возможна ли ваша встреча с главой МИД Азербайджана? Ведутся ли переговоры об организации встречи лидеров двух стран?
–
Мы никогда не отказываемся от встреч. Однако, любая встреча, если она
не организуется лишь с целью констатации ее проведения, должна
соответствовать неким критериям. В первую очередь, речь идет о создании
соответствующей атмосферы, о формировании конкретной повестки, и, что не
менее важно, она должна проходить при наличии договороспособности у
другой стороны.
–
Какие работы ведутся с российскими миротворцами, Международным
комитетом Красного Креста и властями Азербайджана по поиску без вести
пропавших и передаче тел погибших? Когда, по вашим прогнозам, может
завершиться процесс обмена военнопленными, есть ли точные данные о
количестве пленных с двух сторон?
–
Обмен военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами
предусмотрен трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года. В этом
направлении на национальном уровне ведется скоординированная
межведомственная работа. Армения
выполнила свои обязательства по
передаче военнопленных по принципу "всех на всех". В противопоставление
этому Азербайджан
создает искусственные и необоснованные препятствия для
незамедлительного возвращения армянских военнопленных и удерживаемых
гражданских лиц. Азербайджанская сторона манипулирует списком армянских
пленных и отказывается признавать факт удержания в плену армянских
военнослужащих и гражданских лиц. Более того, официальный Баку
против
некоторых военнопленных фабрикует уголовные дела по вымышленным
обвинениям.
Подобное
поведение Азербайджана не только противоречит нормам международного
гуманитарного права, но также является непосредственным нарушением
положения трехстороннего заявления, тем самым ставя под вопрос
реализацию ее положений в целом. (Президент Азербайджана заявил ранее, что Баку
передал Еревану всех военнопленных, а "остающиеся сейчас – это диверсанты").
Скорейшее и безопасное возвращение всех военнопленных является приоритетом. В данном вопросе мы высоко ценим усилия Российской Федерации
как ответственного и беспристрастного посредника в вопросе полноценного
выполнения договоренности о возвращении военнопленных. Благодаря
совместным усилиям стало возможным возвращение на родину части армянских
пленных. Дальнейшее затягивание решения данного гуманитарного вопроса,
конечно, не только усугубляет боль армянского общества, но представляет
собой прямой вызов как Российской Федерации, в качестве гаранта
выполнения трехстороннего заявления от 9 ноября, так и международному
сообществу в целом.