Несколько звонких оплеух от Ара Айвазяна президенту Ильхам Алиеву 

Глава МИД Армении Ара Айвазян дал интервью @rian_ru. Главное:





▪️ В основе урегулирования должно лежать определение статуса Карабаха.

▪️ Для переговоров

▪️ Скорейшее и безопасное возвращение всех военнопленных является приоритетом.

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▪️ Турция не должна быть вовлечена в переговорный процесс по Карабаху.

▪️ Карабах в составе Азербайджана будет означать Карабах без армян".▪️ В основе урегулирования должно лежать определение статуса Карабаха.▪️ Для переговоров Баку и Еревана нужна внятная повестка и согласие сторон.▪️ Скорейшее и безопасное возвращение всех военнопленных является приоритетом.▪️ Азербайджан и Турция привлекали в зону конфликта иностранные боевиков-террористов.▪️ Турция не должна быть вовлечена в переговорный процесс по Карабаху.▪️ Армения настроена на упрочение отношений с РФ.





– Предметом трехстороннего заявления от 9 ноября является прекращение огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта, а также размещение в Арцахе российских миротворцев. Это заявление по сути очерчивает имеющееся на момент его принятия положение дел с пониманием того, что вопрос окончательного политического урегулирования нагорнокарабахского конфликта не разрешен. Исходим из того, что исключительно посредством переговоров можно выйти на решение, которое будет учитывать права всех и принесет мир и стабильность на Южный Кавказ. И в основе такого урегулирования должно в первую очередь лежать определение статуса Арцаха лава МИД Армении Ара Айвазян рассказал в интервью РИА Новости о развитии российско-армянских отношений, позиции Еревана по статусу Карабаха, а также о том, готова ли Армения к переговорам с Азербайджаном. С учетом градуса двустороннего армяно-азербайджанского конфликта и ситуации в Карабахе в наиболее острых фрагментах этого интервью РИА Новости публикует и позицию Азербайджана. Интервью с министром было запрошено еще в январе, до разразившегося на днях внутриполитического конфликта в Армении. Ответы на вопросы РИА Новости поступили в пятницу.– Каким Ереван видит в дальнейшем статус Карабаха, и в рамках какого переговорного формата он должен определяться: Россия- Армения Азербайджан или все же с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ? Рассматривает ли Ереван вариант признания Карабаха как независимого государства в границах, заявленных в соглашении от 9 ноября?– Предметом трехстороннего заявления от 9 ноября является прекращение огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта, а также размещение в Арцахе российских миротворцев. Это заявление по сути очерчивает имеющееся на момент его принятия положение дел с пониманием того, что вопрос окончательного политического урегулирования нагорнокарабахского конфликта не разрешен. Исходим из того, что исключительно посредством переговоров можно выйти на решение, которое будет учитывать права всех и принесет мир и стабильность на Южный Кавказ. И в основе такого урегулирования должно в первую очередь лежать определение статуса Арцаха

Сущностью нагорнокарабахского конфликта является вопрос права народа Арцаха на самоопределение. Это право не может быть подавлено или заморожено с помощью силы. Армения выступала и будет в дальнейшем выступать с позиций признания прав народа Арцаха на самоопределение и безопасность. Ни при каком статусе и ни при каких условиях Арцах не может находиться под юрисдикцией Азербайджана. Последняя агрессия еще раз подтвердила, что Арцах в составе Азербайджана будет означать Арцах без армян. Мы все помним этнические чистки, организованные в конце 1980-х и начале 1990-х годов в крупных городах Азербайджана, которые не имели непосредственной связи с Нагорным Карабахом. 27 февраля исполняется 33-я годовщина трагических событий резни армянского населения города Сумгаит, совершенной при участии властей Азербайджана. События в Сумгаите и последовавшие погромы в Баку , проходившие под лозунгом "Слава героям Сумгаита", а также военные преступления и массовые зверства, совершенные во время 44-дневной войны азербайджанской армией на оккупированных территориях Арцаха, в частности в Гадрутском районе, являются наглядным подтверждением, что только реализация права на самоопределение способна обеспечить жизнь и безопасность армянского населения на своей исторической родине.

Относительно формата урегулирования мы неоднократно заявляли, что сопредседательство Минской группы ОБСЕ – это единственный формат, имеющий международный мандат, в рамках которого должно быть достигнуто окончательное политическое решение конфликта. В этой связи наша позиция неизменна – ключевы е вопросы мирного урегулирования на сегодняшний день не решены. Это полностью совпадает с мнением стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которое было четко обозначено также и в заявлении от 3 декабря 2020 года.





Что касается признания Арцаха как независимого государства со стороны Армении, то





– Возможна ли ваша встреча с главой МИД Азербайджана? Ведутся ли переговоры об организации встречи лидеров двух стран?



– Мы никогда не отказываемся от встреч. Однако, любая встреча, если она не организуется лишь с целью констатации ее проведения, должна соответствовать неким критериям. В первую очередь, речь идет о создании соответствующей атмосферы, о формировании конкретной повестки, и, что не менее важно, она должна проходить при наличии договороспособности у другой стороны.



Агрессия против Арцаха, использование силы как метода решения конфликта – это вызов всему мировому сообществу, а также подрыв посреднических усилий и авторитета сопредседателей – постоянных членов Совета безопасности ООН. Мы искренне надеемся, что сопредседатели на практике подтвердят свой мандат и эффективно возглавят мирный процесс.Что касается признания Арцаха как независимого государства со стороны Армении, то Ереван остается приверженным переговорному процессу. На сегодняшний день в нашей повестке стоит именно вопрос возобновления процесса мирного урегулирования, в результате которого будет возможно обеспечить выход на долгосрочную безопасность и стабильность в нашем регионе. (Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вопрос о статусе Карабаха "должен выйти из повестки", поскольку "поднимать этот вопрос – означает служить не миру, а конфронтации").– Возможна ли ваша встреча с главой МИД Азербайджана? Ведутся ли переговоры об организации встречи лидеров двух стран?– Мы никогда не отказываемся от встреч. Однако, любая встреча, если она не организуется лишь с целью констатации ее проведения, должна соответствовать неким критериям. В первую очередь, речь идет о создании соответствующей атмосферы, о формировании конкретной повестки, и, что не менее важно, она должна проходить при наличии договороспособности у другой стороны.