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На каком уровне сейчас находятся армяно-российские отношения? | Ара Айвазян

 На каком уровне сейчас находятся армяно-российские отношения? | Ара Айвазян
– На каком уровне сейчас находятся армяно-российские отношения?
- Видите ли вы необходимость укрепления двусторонних связей?

– Союзнический характер армяно-российских межгосударственных отношений уже предопределяет постоянную, непрерывную работу в плане их дальнейшего упрочения и адаптации к современным реалиям, обусловленным как временем, так и развитиями, которые мы имеем на региональном и глобальном уровнях. Мы намерены эту работу проводить в согласованном ключе, исходя из необходимости обеспечения коренных интересов народов наших стран. Естественно, прочным основанием для этой работы всегда являлась и будет являться дружба народов наших стран. Очевидно, что соответствующее развитие в армяно-российских отношениях будет затрагивать не только одну отдельно взятую сферу взаимодействия, но и другие области, которые всецело вовлечены в повестку нашего союзнического сотрудничества.

Эту работу мы намерены проводить в рамках имеющихся у нас межгосударственных механизмов взаимодействия. Речь идет и о межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, и о межпарламентском диалоге в рамках большой комиссии и соответствующих профильных комитетов, это также работа в рамках военно-технической комиссии и в других форматах. Естественно, все это будет продвигаться при активной координирующей роли внешнеполитических ведомств наших стран.

Хочу особо подчеркнуть важность интенсивного диалога, который мы ведем и намерены наращивать на уровне дипломатических служб Армении и России.


  Источник:FMG NEWS

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