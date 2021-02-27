 На каком уровне сейчас находятся армяно-российские отношения? | Ара Айвазян

– На каком уровне сейчас находятся армяно-российские отношения?

- Видите ли вы необходимость укрепления двусторонних связей?

– Союзнический характер армяно-российских межгосударственных отношений уже предопределяет постоянную, непрерывную работу в плане их дальнейшего упрочения и адаптации к современным реалиям, обусловленным как временем, так и развитиями, которые мы имеем на региональном и глобальном уровнях. Мы намерены эту работу проводить в согласованном ключе, исходя из необходимости обеспечения коренных интересов народов наших стран. Естественно, прочным основанием для этой работы всегда являлась и будет являться дружба народов наших стран. Очевидно, что соответствующее развитие в армяно-российских отношениях будет затрагивать не только одну отдельно взятую сферу взаимодействия, но и другие области, которые всецело вовлечены в повестку нашего союзнического сотрудничества.Эту работу мы намерены проводить в рамках имеющихся у нас межгосударственных механизмов взаимодействия. Речь идет и о межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, и о межпарламентском диалоге в рамках большой комиссии и соответствующих профильных комитетов, это также работа в рамках военно-технической комиссии и в других форматах. Естественно, все это будет продвигаться при активной координирующей роли внешнеполитических ведомств наших стран.