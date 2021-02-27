 На каком уровне сейчас находятся армяно-российские отношения? | Ара Айвазян

– На каком уровне сейчас находятся армяно-российские отношения?
- Видите ли вы необходимость укрепления двусторонних связей?
–
Союзнический характер армяно-российских межгосударственных отношений
уже предопределяет постоянную, непрерывную работу в плане их дальнейшего
упрочения и адаптации к современным реалиям, обусловленным как
временем, так и развитиями, которые мы имеем на региональном и
глобальном уровнях. Мы намерены эту работу проводить в согласованном
ключе, исходя из необходимости обеспечения коренных интересов народов
наших стран. Естественно, прочным основанием для этой работы всегда
являлась и будет являться дружба народов наших стран. Очевидно, что
соответствующее развитие в армяно-российских отношениях будет
затрагивать не только одну отдельно взятую сферу взаимодействия, но и
другие области, которые всецело вовлечены в повестку нашего
союзнического сотрудничества.
Эту
работу мы намерены проводить в рамках имеющихся у нас
межгосударственных механизмов взаимодействия. Речь идет и о
межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, и о
межпарламентском диалоге в рамках большой комиссии и соответствующих
профильных комитетов, это также работа в рамках военно-технической
комиссии и в других форматах. Естественно, все это будет продвигаться
при активной координирующей роли внешнеполитических ведомств наших
стран.
Хочу
особо подчеркнуть важность интенсивного диалога, который мы ведем и
намерены наращивать на уровне дипломатических служб Армении и России.