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ВНИМАНИЕ !!! Заявление Минобороны Армении

 
Заявление Минобороны Армении

ВС Армении с полной ответственностью выполняют свои функции по обеспечению безопасности государства и народа, независимо от политических процессов.

Мы требуем воздерживаться от заявлений от имени вооруженных сил, не вовлекать армию в политические процессы, не подчинять безопасность страны собственным политическим интересам.

Уважаемые соотечественники!

Министерство обороны и Вооруженные силы Армении вне политики и будут последовательно продолжать шаги, направленные на реализацию реформ и модернизацию оборонной сферы.


  Источник:FMG NEWS

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