ВНИМАНИЕ !!! Заявление Минобороны Армении

Заявление Минобороны Армении



ВС Армении с полной ответственностью выполняют свои функции по обеспечению безопасности государства и народа, независимо от политических процессов.



Мы требуем воздерживаться от заявлений от имени вооруженных сил, не вовлекать армию в политические процессы, не подчинять безопасность страны собственным политическим интересам.



Уважаемые соотечественники!



Министерство обороны и Вооруженные силы Армении вне политики и будут последовательно продолжать шаги, направленные на реализацию реформ и модернизацию оборонной сферы.